На войне погиб защитник из Никопольского района: что известно

Об этом сообщают в поселковой территориальной громаде.
«Ушел из жизни в звании младшего сержанта начальник радиолокационной станции батареи управления и артиллерийской разведки. Мы его навсегда запомним улыбающимся и мужественным. Виктор зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный военнослужащий, к исполнению служебных обязанностей относился добросовестно», — говорится в сообщении ТГ.
Прощание с Виктором Анатольевичем состоится 25 апреля в 14:00 в пгт. Червоногригорьевка, ул. И.Сирко, 26.
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