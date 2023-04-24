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Пережив окупацію та кулю в мозку: у Дніпрі врятували бійця

Сьогодні 15:32
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Воїн отримав поранення 10 квітня в Донецькій області.

Новости Днепра про Пережив окупацію та кулю в мозку: у Дніпрі врятували бійця

У Дніпрі рятують військового, у якого куля застрягла в мозку. Про історію бійця розповіли медики. 

Руслан жив в Харківській області. Його батьки рано померли, тому чоловік ріс разом з близькими родичами. Його рідне містечко знаходиться за п’ять кілометрів під українсько-російського кордону, тож майже з перших днів він опинився в окупації. 

Два тижні знадобилося Руслану, щоб вибратися з окупації. Чоловік йшов мінними полями та оминав блокпости. Коли дібрався до території, яка була під контролем України, то знайшов військкомат та записався в добровольці. 

На жаль, 10 квітня отримав важке поранення в голову в Донецькій області. За словами медиків, куля та уламки потиличної кістки залетіли глибоко в головний мозок. Порятунком чоловіка займалися кращі дніпровські нейрохірурги. 

Кращі нейрохірурги провели складну операцію за допомогою сучасного нейрохірургічного мікроскопу – видалили кулю та уламки потиличної кістки з голови, – зазначили медики.

Руслан вже отямився та днями поїде на реабілітацію. 

Згадує про жінку і про дитину. І хоче одного – повернутись додому, щоб дитина не зосталась сиротою, каже: це страшніше кулі, – кажуть лікарі.

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Новости Днепра про Пережив окупацію та кулю в мозку: у Дніпрі врятували бійцяУкраїнська

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