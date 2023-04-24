У Дніпрі можна повернути половину коштів, витрачених на проїзд: що треба зробити

У Дніпрі можна забрати кешбек за проїзд у транспорті.

Щоправда, це можуть зробити тільки пасажири, які оплачують проїзд через QR-код в тролейбусі або трамваї.

Так, з 24 квітня в Приват24 діятиме програма, завдяки якій можна заощадити до половини витрачених на проїзд коштів. Про це повідомили в Приватбанку.

Максимальна сума кешбеку становить не більше ніж 250 гривень на одного клієнта в місяць.

Як отримати кешбек?

Для того, щоб скористатися цією послугою, необхідно зареєструватися в програмі. Зробити це можна ТУТ. Необхідно ввести свій номер телефону, який ви раніше вказали при отриманні карти.

Важливий момент: акція тільки для власників карт “Універсальна”. Тому якщо у вас тільки виплатна – то ви “в прольоті”.

Діятиме акція з 24 квітня до 24 липня.

Щоб сплатити за проїзд необхідно відкрити додаток Приват24, потім відсканувати код в трамваї/тролейбусі, здійснити оплату та закомпостувати квиток. Відшкодування приходитиме у вигляді кешбеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі “пачками” відбирають підроблені посвідчення пільговиків. Також ми розповідали, як можна за 20 гривень об’їхати все місто та як заощаджувати на громадському транспорті.

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