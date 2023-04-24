На війні загинув захисник з Нікопольського району: що відомо

Дніпропетровщина втратила ще одного Героя. 21 квітня 2023 року перестало битися серце жителя смт. Червоногригорівка, Семенюка Віктора Анатолійовича, 1976 року народження. Про це повідомляє Червоногригорівська селищна територіальну громаду. «Пішов з життя, маючи звання молодшого сержанта, начальник радіолокаційної станції батареї управління та артилерійської розвідки. Ми його назавжди запам’ятаємо усміхненим та мужнім. Віктор зарекомендував себе з позитивної […]

Дніпропетровщина втратила ще одного Героя. 21 квітня 2023 року перестало битися серце жителя смт. Червоногригорівка, Семенюка Віктора Анатолійовича, 1976 року народження. Про це повідомляє Червоногригорівська селищна територіальну громаду.

«Пішов з життя, маючи звання молодшого сержанта, начальник радіолокаційної станції батареї управління та артилерійської розвідки. Ми його назавжди запам’ятаємо усміхненим та мужнім. Віктор зарекомендував себе з позитивної сторони, як дисциплінований військовослужбовець, до виконання службових обов’язків ставився сумлінно», – йдеться в повідомленні ТГ.

Висловлюємо глибокі співчуття, та розділяємо біль втрати разом із родиною померлого захисника. Світла, незгасна пам’ять тобі, Герою, низькій уклін і вічна слава!

Прощання з Віктором відбудеться 25 квітня о 14:00 в смт. Червоногригорівка, вул. І.Сірка, 26.

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