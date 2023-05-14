На войне погиб известный ветеринар из Новомосковска

О печальном известии сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник.
В боях за Украину погиб военный из Новомосковска Владимир Калина.
В мирное время он работал ветеринаром. Жители города ценили Владимира за профессионализм и любовь к животным. Когда началась полномасштабная война и враг полез на украинские земли, он вступил в ряды сил обороны.
Владимир служил стрелком-санитаром в одной из бригад ВСУ. В последнее время военный находился на Запорожском направлении, где и получил смертельное ранение.
Владимир погиб с оружием в руках как настоящий Герой. Мы будем вовек помнить его славное имя, и его подвиг. Вечная слава нашему Герою, – отметил Сергей Резник.
Светлая память!
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