На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська - Днепр Инфо
На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська
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Сегодня 20:20

На Запорізькому напрямку загинув Володимир Калина.

Новости Днепра про На війні загинув відомий ветеринар з Новомосковська

Про сумну звістку повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

У боях за Україну загинув військовий з Новомосковська Володимир Калина. 

У мирний час він працював ветеринаром. Мешканці міста цінували Володимира за професіоналізм та любов до тварин. Коли почалася повномасштабна війна та ворог поліз на українські землі, він долучився до лав сил оборони. 

Володимир служив стрільцем-санітаром в одній із бригад ЗСУ. Останнім часом, військовий перебував на Запорізькому напрямку, де і отримав смертельне поранення. 

Володимир загинув зі зброєю в руках, як справжній Герой. Ми будемо до віку пам’ятати його славне ім’я, та його подвиг. Вічна слава нашому Герою, – зазначив Сергій Рєзнік. 

Світла пам’ять!

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