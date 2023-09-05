На трибунах выросли маленькие деревца: как сейчас выглядит стадион «Метеор» в Днепре (ФОТО)

Грустное зрелище.

В сети показали, как сейчас выглядит стадион «Метеор».

На фото видно, что поле поросло травой – в футбол там сыграть не получится.

Дорожки, где раньше тренировались спортсмены и обычные горожане, потрескались и тоже покрылись разной растительностью.

А на трибунах, где когда-то сотни фанатов наблюдали за ходом футбольных матчей, теперь растут деревья.

Отметим, стадион «Метеор» был открыт в 1996 году, в 2001-м его реконструировали. У «Метеора» была возможность принимать соревнования всеукраинского и международного уровней. Когда-то был домашней ареной футбольного клуба «Днепр». В октябре 2005 года стадион принял отборочный матч чемпионата мира-2006 между сборными Украины и Албании. До 2021 года здесь проводились матчи Первой лиги Украины по футболу.

Так стадион выглядел раньше:

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