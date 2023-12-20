На складах Днепропетровщины хранили тонны поддельного оливкового масла известных брендов

На днях детективы Бюро экономической безопасности разоблачили десятки складов в трех областях Украины, где хранились тонны поддельного оливкового масла известных брендов. Дельцы разливали жидкость, похожую на масло и соусы итальянских марок.
Заводы, где изготовляли фальсификат, работали в Киеве и Львовской области. Склады с готовой продукцией, откуда товар доставляли в магазины, разместили в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Участники схемы продавали фальсификат по сети магазинов под видом оригинальной продукции, используя фирменные наименования и товарные знаки. В БЭБ обратилась одна из компаний, пострадавшая из-за действий дельцов.
Детективы БЭБ провели 20 обысков на территории Киева, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областей. На складах и в местах продаж поддельных товаров изъято более 90 тонн оливкового масла и других продуктов.
В частности, во время обыска на территории Львовской области обнаружена и изъята линия по розливу оливкового масла, оборудования, тара, сырья и готовой продукции. Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет около 7,5 миллиона гривен.
В настоящее время незаконная деятельность завода по производству поддельного оливкового масла и точек продаж прекращена.
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