На складах Дніпропетровщини зберігали тонни підробленої оливкової олії відомих брендів

Виготовляли фальсифікат у трьох областях.

Днями детективи Борю економічної безпеки викрили десятки складів у трьох областях України, де зберігали тонни підробленої оливкової олії відомих брендів. Ділки розливали рідину, схожу на олію та соуси італійських марок.

Заводи, де виготовляли фальсифікат, працювали у Києві та на Львівщині. Склади з готовою продукцією, звідки потім товар доставляли в магазини, розмістили у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Учасники схеми продавали фальсифікат через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції, використовуючи фірмові найменування та товарні знаки. До БЕБ звернулася одна із компаній, яка постраждала через дії ділків.

Детективи БЕБ провели 20 обшуків на території міста Києва, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей. На складах та в місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

Зокрема, під час обшуку на території Львівської області, виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйона гривень.

Наразі незаконну діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено.

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