На реверсе изображен тризуб: в Украине редкую монету продают за 90 тысяч гривен

Старинный сребреник представлен на специализированном аукционе Violity. Продавец под ником Fahha находится в Киеве. Он сообщил, что вес монеты составляет 2,82 грамма, есть трещинки, но без скрытых дефектов.
Монета отреставрирована и прошла профессиональную чистку. Отмечено что на ней присутствует незначительные трещины от штампа на холодную, что вполне нормально для тех времён. На лицевой стороне есть диагональная неглубокая полоса. Продавец подчеркнул, что просматривал ее через микроскоп Х60 и сделал детальные макрофото. На реверсе изображен тризуб.
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