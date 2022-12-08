На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

Старовинний срібник представлений на спеціалізованому аукціоні Violity. Продавець під ніком Fahha знаходиться у Києві. Він повідомив, що вага монети становить 2,82 грами, є тріщини, але без прихованих дефектів.
Монета відреставрована та пройшла професійне чищення. Відзначено, що на ній присутні незначні тріщини від штампу на холодну, що цілком нормально для тих часів. На лицьовій стороні є діагональна неглибока смуга. Продавець наголосив, що переглядав її через мікроскоп Х60 та зробив детальні макрофото. На реверсі зображено тризуб.
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