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  • На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

Сьогодні 18:45
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В Україні виставили на продаж унікальну срібну монету. Вона виготовлена до 1241 року. Продавець запропонував ціну в 90 тисяч гривень (2502,90 долара) і показав фото унікального лота.

Новости Днепра про На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

Старовинний срібник представлений на спеціалізованому аукціоні Violity. Продавець під ніком Fahha знаходиться у Києві. Він повідомив, що вага монети становить 2,82 грами, є тріщини, але без прихованих дефектів.

 

Монета відреставрована та пройшла професійне чищення. Відзначено, що на ній присутні незначні тріщини від штампу на холодну, що цілком нормально для тих часів. На лицьовій стороні є діагональна неглибока смуга. Продавець наголосив, що переглядав її через мікроскоп Х60 та зробив детальні макрофото. На реверсі зображено тризуб.

 

Новости Днепра про На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень

Новости Днепра про На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривень


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Новости Днепра про На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про На реверсі зображено тризуб: в Україні рідкісну монету продають за 90 тисяч гривеньРусский

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