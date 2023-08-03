Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

Сегодня 18:46
просмотров

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

Об этом говорится на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают об опасном кофе, который в Украину завезли из Австрии. В молотом кофе итальянского производителя Grouppo Gimoka srl нашли охратоксин А.

Импортер в Украину – ООО Гурмандиз, который находится в Киеве.

Потребителей просят сообщить о наличии такого кофе на прилавках магазинов, а продавцов призывают изъять его из обращения. При обнаружении данного продукта в обращении срочно сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723-16-99.

Охратоксин А – это ядовитое вещество, которое производят плесневые грибы рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и другие) и рода Пенициллиум (Penicillium verru). Употребив в пищу продукт, зараженный этими грибами, можно получить острое отравление, которое приведет к проблемам с почками. Человек может ощущать тошноту и головокружение. Особенно опасно длительное употребление охратоксинов.

Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

Читайте также:

Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечьсяУкраїнська Новости Днепра про На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечьсяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право
Новости Днепра
Сегодня 17:07
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение…

В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной
Новости Днепра
Сегодня 16:15
В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

В среду, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла…

Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:01
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже…

Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий
Новости Днепра
Сегодня 14:58
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Последние новости

На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно
На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

Сегодня 18:18
9
просмотров
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн
В городке на Днепропетровщине построят площадку для скейтборда за 1,7 млн

В Апостоловом на Днепропетровщине собрались построить площадку для скейборда.

Сегодня 17:53
3
просмотров
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право
Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу.

Сегодня 17:07
2
просмотров
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника
Скрывается от полиции: на Днепропетровщине разыскивают 35-летнего злоумышленника

Присмотритесь к фото!

Сегодня 17:01
3
просмотров
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом
В Днепропетровской области 17-летний парень задушил себя пакетом

Жуткое самоубийство произошло на Никопольщине.

Сегодня 16:46
2
просмотров
В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной
В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

В среду, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

Сегодня 16:15
5
просмотров
Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса
Где в Днепре 7-10 августа не будет света 10 часов: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня 15:54
8
просмотров
К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики
К жителю Каменского, который призывал бить ракетами по СБУ и МВД, наведались силовики

Житель Каменского призвал пускать ракеты по правоохранителям.

Сегодня 15:49
5
просмотров
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)
Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО)

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города.

Сегодня 15:01
8
просмотров
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий
Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Сегодня 14:58
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх