На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

В Днепр и область мог попасть опасный кофе.

Об этом говорится на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают об опасном кофе, который в Украину завезли из Австрии. В молотом кофе итальянского производителя Grouppo Gimoka srl нашли охратоксин А.

Импортер в Украину – ООО Гурмандиз, который находится в Киеве.

Потребителей просят сообщить о наличии такого кофе на прилавках магазинов, а продавцов призывают изъять его из обращения. При обнаружении данного продукта в обращении срочно сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723-16-99.

Охратоксин А – это ядовитое вещество, которое производят плесневые грибы рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и другие) и рода Пенициллиум (Penicillium verru). Употребив в пищу продукт, зараженный этими грибами, можно получить острое отравление, которое приведет к проблемам с почками. Человек может ощущать тошноту и головокружение. Особенно опасно длительное употребление охратоксинов.

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