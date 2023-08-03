На прилавках магазинов Днепра могут продавать опасный кофе: как уберечься

Об этом говорится на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Специалисты Госпродпотребслужбы предупреждают об опасном кофе, который в Украину завезли из Австрии. В молотом кофе итальянского производителя Grouppo Gimoka srl нашли охратоксин А.
Импортер в Украину – ООО Гурмандиз, который находится в Киеве.
Потребителей просят сообщить о наличии такого кофе на прилавках магазинов, а продавцов призывают изъять его из обращения. При обнаружении данного продукта в обращении срочно сообщать Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по тел. (099) 723-16-99.
Охратоксин А – это ядовитое вещество, которое производят плесневые грибы рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и другие) и рода Пенициллиум (Penicillium verru). Употребив в пищу продукт, зараженный этими грибами, можно получить острое отравление, которое приведет к проблемам с почками. Человек может ощущать тошноту и головокружение. Особенно опасно длительное употребление охратоксинов.
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