На прилавках магазинів Дніпра можуть продавати небезпечну каву: як уберегтися

До Дніпра та області могла потрапити небезпечна кава.

Про це йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Фахівці Держпродспоживслужби попереджають про небезпечну каву, яку до України завезли з Австрії. У меленій каві італійського виробника Gruppo Gimoka srl знайшли охратоксин А.

Імпортер до України ТОВ Гурмандіз, який знаходиться в Києві.

Споживачів просять повідомити про наявність такої кави на прилавках магазинів, а продавців закликають вилучити її з обігу. При виявленні даного продукту в обігу терміново повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за тел. (099) 723-16-99.

Охратоксин А – це отруйна речовина, яку виробляють плісняві гриби роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та інші) та роду Пеніциліум (Penicillium verru). Вживши в їжу продукт заражений цими грибами, можна отримати гостре отруєння, яке призведе до проблем з нирками. Особливо небезпечне тривале вживання охратоксинів.

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