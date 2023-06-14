На проспекте Мира в Днепре перекроют часть пути: как будет курсировать транспорт

В Днепре будут ремонтировать трамвайный переезд.

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.

Так, из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и переулка Вольного вносятся изменения в движение транспорта:

⁃ с 15 июня и до завершения работ по асфальтованию переезда будет перекрыт для движения автотранспорта. Объезд – по ул. Генерала Захарченко или по пер. Фестивальный.

⁃ 16-18 июня с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.

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