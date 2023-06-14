На проспекте Мира в Днепре перекроют часть пути: как будет курсировать транспорт

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.
Так, из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и переулка Вольного вносятся изменения в движение транспорта:
⁃ с 15 июня и до завершения работ по асфальтованию переезда будет перекрыт для движения автотранспорта. Объезд – по ул. Генерала Захарченко или по пер. Фестивальный.
⁃ 16-18 июня с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.
Читайте также:
Автор:
В эту субботу снова будет работать ботсад.
Полторы сотни краснокнижных созданий погибли из-за подрыва Каховской ГЭС.
В Новомосковском районе ищут пропавшего мужчину
На Днепре есть ряд островов которые когда-то были популярны среди…
В эту субботу снова будет работать ботсад.
Полторы сотни краснокнижных созданий погибли из-за подрыва Каховской ГЭС.
В полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вчера оставил свой автомобиль ВАЗ у подъезда дома, а сегодня утром его уже там не было.
В Новомосковском районе ищут пропавшего мужчину
Вчера рано утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.
На Днепре есть ряд островов которые когда-то были популярны среди местного населения, а сейчас стоят заброшенными. Это уникальные уголки нетронутой природы, где много деревьев, кустов и диких цветов.
Вчера вечером на спецлинию "102" позвонили неравнодушные горожане.
На Днепропетровщине задержан еще один российский шпион, работавший в рядах ВСУ.
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
В интернате Днепра могут издеваться над воспитанниками.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!