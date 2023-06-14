На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспорт

У Дніпрі ремонтуватимуть трамвайний переїзд.

Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Так, через ремонт трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку Вільного вносяться зміни у рух транспорту:

⁃ з 15 червня і до завершення робіт з асфальтування переїзд буде перекрито для руху автотранспорту. Об‘їзд – по вул. Генерала Захарченка або через пров. Фестивальний.

⁃ 16-18 червня з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

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