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  • На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспорт

На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспорт

Сьогодні 15:02
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У Дніпрі ремонтуватимуть трамвайний переїзд.

Новости Днепра про На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспорт

Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Так, через ремонт трамвайного переїзду на перехресті проспекту Миру та провулку Вільного вносяться зміни у рух транспорту:

⁃ з 15 червня і до завершення робіт з асфальтування переїзд буде перекрито для руху автотранспорту. Об‘їзд – по вул. Генерала Захарченка або через пров. Фестивальний.

⁃ 16-18 червня з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Новости Днепра про На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспорт

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Новости Днепра про На проспекті Миру в Дніпрі перекриють частину шляху: як курсуватиме транспортУкраїнська

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