На проспекте Леси Украинки в Днепре трамвай сошел с рельсов посреди перекрестка: движение затруднено

Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта Леси Украинки (ранее – Пушкина).

Трамвай №12 слетел с рельсов на проспекте Леси Украинки, сообщают очевидцы.

Трамвайный «дрифт» произошел почти на перекрестке, поэтому здесь затруднено движение. За вагонами, взлетевшими с рельсов, образовалась очередь из другого электротранспорта. Пришлось снимать «рога» и троллейбусу №1, чтобы проехать перекресток.

На место уже выехала ремонтная бригада, но когда удастся возобновить движение – неизвестно. Пока трамваи №12 не курсируют.

Будьте внимательны и учитывайте это в своих маршрутах!

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