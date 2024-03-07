На проспекте Леси Украинки в Днепре трамвай сошел с рельсов посреди перекрестка: движение затруднено

Трамвай №12 слетел с рельсов на проспекте Леси Украинки, сообщают очевидцы.
Трамвайный «дрифт» произошел почти на перекрестке, поэтому здесь затруднено движение. За вагонами, взлетевшими с рельсов, образовалась очередь из другого электротранспорта. Пришлось снимать «рога» и троллейбусу №1, чтобы проехать перекресток.
На место уже выехала ремонтная бригада, но когда удастся возобновить движение – неизвестно. Пока трамваи №12 не курсируют.
Будьте внимательны и учитывайте это в своих маршрутах!
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