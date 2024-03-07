На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладнено

Трамвай №12 злетів з рейок на проспекті Лесі Українки, повідомляють очевидці.
Трамвайний “дрифт” стався майже на перехресті, тому тут ускладнено рух. За вагонами, які злетіли з рейок утворилася черга з іншого електротранспорту. Довелося знімати “рога” і тролейбусу №1, аби проїхати перехрестя.
На місце вже виїхала ремонтна бригада, але коли вдасться відновити рух – невідомо. Наразі трамваї №12 не курсують.
Будьте уважні та враховуйте це у своїх маршрутах!
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