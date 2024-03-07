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  • На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладнено

На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладнено

Сьогодні 16:03
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Трамвай №12 "дав кута" на перехресті вулиці Фабра та проспекту Лесі Українки (раніше - Пушкіна).

Новости Днепра про На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладнено

Трамвай №12 злетів з рейок на проспекті Лесі Українки, повідомляють очевидці.

Трамвайний “дрифт” стався майже на перехресті, тому тут ускладнено рух. За вагонами, які злетіли з рейок утворилася черга з іншого електротранспорту. Довелося знімати “рога” і тролейбусу №1, аби проїхати перехрестя. 

На місце вже виїхала ремонтна бригада, але коли вдасться відновити рух – невідомо. Наразі трамваї №12 не курсують.

Будьте уважні та враховуйте це у своїх маршрутах! 

Новости Днепра про На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладнено

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Новости Днепра про На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про На проспекті Лесі Українки у Дніпрі трамвай зійшов з рейок посеред перехрестя: рух ускладненоРусский

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