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На передовой погиб молодой защитник Украины из Днепропетровской области

Сегодня 06:45
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Сражаясь за независимость Украины, погиб боец из Днепропетровской области Дмитрий Байстрюченко. Защитник получил смертельное ранение 21 января.

Новости Днепра про На передовой погиб молодой защитник Украины из Днепропетровской области

Дмитрий был родом из Синельниково. В мирное время он работал на железной дороге помощником машиниста. Планировал поездку за границу, но когда началась война, ушел на фронт добровольцем. 

Байстрюченко был стрелком стрелковой роты одной из частей ВСУ. Ему пришлось побывать и в «горячих точках». Вместе с собратьями давал достойный отпор врагу.

«Дмитрий был сильным, смелым, ответственным, гордостью семьи. А еще – очень добрым, душой компании, имел много друзей», — вспоминают о нем родственники.

У Дмитрия остались мать, отец, старший брат и младшая сестренка.

Новости Днепра про На передовой погиб молодой защитник Украины из Днепропетровской области

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