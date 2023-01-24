На передовій загинув молодий захисник України з Дніпропетровської області

Дмитро народився у місті Синельникове. У мирний час він працював на залізниці помічником машиніста. Планував поїздку за кордон, але коли розпочалася війна, пішов на фронт добровольцем.
Байстрюченко був стрільцем стрілецької роти однієї з частин ЗСУ. Йому довелося побувати і в гарячих точках. Разом із побратимами давав гідну відсіч ворогові.
“Дмитро був сильним, сміливим, відповідальним, гордістю сім’ї. А ще – дуже добрим, душею компанії, мав багато друзів”, – згадують про нього родичі.
У Дмитра залишилися мати, батько, старший брат та молодша сестричка.
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