Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

Сегодня 11:14
просмотров

В последние дни в реке Днепр сильно снизился уровень воды, и горожане начали находить на берегу довольно странные вещи.

Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

Вчера горожане заметили, что река Днепр сильно обмелела. Кое-где уровень воды снизился так сильно, что береговая линия увеличилась на несколько метров. В связи с этим днепряне начали находить у воды странные вещи, все это время лежавшие на дне.

Жители Днепра находят старую обувь, зажигалки и другие безделушки. Кто-то нашел несколько старых ноутбуков, телефон и часы.

Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

Кроме этого, на берег выбросило мину. На место приехали взрывотехники и полицейские, обезвредившие опасный предмет.

Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

Почему река так обмелела – неизвестно. Одна из возможных версий — оккупанты, которые сбрасывают воду из Каховской ГЭС. Об этом 22 октября объявили так называемые власти Херсонщины. В РосСМИ они заявляли, что делают это, чтобы якобы минимизировать ущерб в случае подрыва Каховской дамбы, которую они частично заминировали.

 

Читайте также:

Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)Українська Новости Днепра про На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в центре города загорелся частный дом
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепре в центре города загорелся частный дом

    Сегодня, 25 октября, в 01:18 на линию "101" сообщили о…

    Водитель был внутри: в Днепре на Слобожанском проспекте загорелась маршрутка
    Новости Днепра
    Сегодня 10:09
    Водитель был внутри: в Днепре на Слобожанском проспекте загорелась маршрутка

    В Днепре во время движения загорелась маршрутка с водителем внутри.

    В бою за Украину погиб 50-летний Защитник из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В бою за Украину погиб 50-летний Защитник из Днепропетровской области

    В понедельник, 24 октября, стало известно о том, что погиб…

    Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

    Срок действия украинского загранпаспорта теперь можно продлить на 5 лет.…

    Последние новости

    В Днепре в центре города загорелся частный дом
    В Днепре в центре города загорелся частный дом

    Сегодня, 25 октября, в 01:18 на линию "101" сообщили о том, что на улице Политехнической горит жилой дом.

    Сегодня 10:28
    2
    просмотров
    Водитель был внутри: в Днепре на Слобожанском проспекте загорелась маршрутка
    Водитель был внутри: в Днепре на Слобожанском проспекте загорелась маршрутка

    В Днепре во время движения загорелась маршрутка с водителем внутри.

    Сегодня 10:09
    просмотров
    В бою за Украину погиб 50-летний Защитник из Днепропетровской области
    В бою за Украину погиб 50-летний Защитник из Днепропетровской области

    В понедельник, 24 октября, стало известно о том, что погиб Защитник Днепропетровской области Галиченко Олег Григорьевич. Мужчине было 50 лет. Он был жителем поселка Широкое.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать
    Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

    Срок действия украинского загранпаспорта теперь можно продлить на 5 лет. Такое нововведение внес Кабмин в порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб
    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб

    Оккупанты продолжают мероприятия по эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск россияне вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине
    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Оккупанты после ночи перерыва сегодня несколько часов подряд издевались над населением Никопольского района, используя все виды оружия.

    Сегодня 08:32
    просмотров
    Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо
    Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

    Об этом говорится в сообщении Днепровского городского совета.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

    На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy, нарушившего комендантский час. 

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей

    Берите на заметку простой рецепт. Тем более, осень – это сезон горячего шоколада!

    Сегодня 07:00
    0
    просмотров
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

    Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны продлить, однако вскоре начнется еще и "целевая мобилизация". Когда именно, точно неизвестно.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх