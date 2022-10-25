На набережной Днепра в воде обнаружили мину, ноутбуки и телефон (ФОТО)

В последние дни в реке Днепр сильно снизился уровень воды, и горожане начали находить на берегу довольно странные вещи.

Вчера горожане заметили, что река Днепр сильно обмелела. Кое-где уровень воды снизился так сильно, что береговая линия увеличилась на несколько метров. В связи с этим днепряне начали находить у воды странные вещи, все это время лежавшие на дне.

Жители Днепра находят старую обувь, зажигалки и другие безделушки. Кто-то нашел несколько старых ноутбуков, телефон и часы.

Кроме этого, на берег выбросило мину. На место приехали взрывотехники и полицейские, обезвредившие опасный предмет.

Почему река так обмелела – неизвестно. Одна из возможных версий — оккупанты, которые сбрасывают воду из Каховской ГЭС. Об этом 22 октября объявили так называемые власти Херсонщины. В РосСМИ они заявляли, что делают это, чтобы якобы минимизировать ущерб в случае подрыва Каховской дамбы, которую они частично заминировали.

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