На Днепропетровщине ночь прошла без атак, — Резниченко

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Однако добавим, что расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. А также нужно продолжать экономить электроэнергию.
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