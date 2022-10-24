На Днепропетровщине ночь прошла без атак, — Резниченко

24 октября — 243-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии. Сегодняшняя ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Однако добавим, что расслабляться еще не время. Следует помнить о правилах безопасности во время тревоги. А также нужно продолжать экономить электроэнергию.

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