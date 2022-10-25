На набережній Дніпра у воді знайшли міну, ноутбуки та телефон (ФОТО)

Останніми днями у річці Дніпро сильно знизився рівень води, і містяни почали знаходити на березі досить дивні речі.

Учора містяни помітили, що річка Дніпро сильно обміліла. Подекуди рівень води знизився так сильно, що берегова лінія збільшилася на декілька метрів. У зв’язку з цим дніпряни почали знаходити біля води дивні речі, які весь цей час лежали на дні.

Мешканці Дніпра знаходяться старе взуття, запальнички та інші дрібнички. Хтось знайшов декілька старих ноутбуків, телефон та годинник.

Крім цього, на берег викинуло міну. На місце приїхали вибухотехніки та поліціянти, які знешкодили небезпечний предмет.

Чому річка так обміліла – невідомо. Одна із можливих версій – окупанти, які скидають воду із Каховської ГЕС. Про це 22 жовтня оголосила так звана влада Херсонщини. У росЗМІ вони заявляли, що роблять це, щоб нібито мінімізувати збитки у разі підриву Каховської дамби, яку вони частково замінували.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: