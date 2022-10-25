Дніпряни можуть продовжити закордонний паспорт: як це зробити

Термін дії українського закордонного паспорта тепер можна продовжити на 5 років. Таке нововведення вніс Кабмін у порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для цього необхідно особисто подати заяву до територіального підрозділу Державної міграційної служби. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то звернутися потрібно до посольства чи консульства України.

Заява може бути подана до закінчення строку її дії, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон.

Процедура абсолютно безкоштовна, а внесення до паспорта відомостей про продовження робиться в день звернення.

Для продовження терміну дії закордонного паспорта дитині:

до 16 років заява подається її законним представником.

від 16 до 18 років заява подається особою, на ім’я якої оформлено паспорт, або її законним представником.

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