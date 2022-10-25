Дніпряни можуть продовжити закордонний паспорт: як це зробити

Для цього необхідно особисто подати заяву до територіального підрозділу Державної міграційної служби. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то звернутися потрібно до посольства чи консульства України.
Заява може бути подана до закінчення строку її дії, але не раніше ніж за два місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон.
Процедура абсолютно безкоштовна, а внесення до паспорта відомостей про продовження робиться в день звернення.
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