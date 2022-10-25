Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

Срок действия украинского загранпаспорта теперь можно продлить на 5 лет. Такое нововведение внес Кабмин в порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Для этого необходимо лично подать заявление в территориальное подразделение ГМС. Если вы находитесь за границей, то обратиться нужно в посольство или консульство Украины.

Заявление может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу.

Процедура абсолютно бесплатна, а внесение в паспорт сведений о продлении делается в день обращения.

Для продления срока действия загранпаспорта ребенку:

о 16 лет заявление подается его законным представителем

от 16 до 18 лет заявление подается лицом, на имя которого оформлен паспорт, или его законным представителем.

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