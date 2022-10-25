Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

Сегодня 09:30
просмотров

Срок действия украинского загранпаспорта теперь можно продлить на 5 лет. Такое нововведение внес Кабмин в порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Новости Днепра про Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

Для этого необходимо лично подать заявление в территориальное подразделение ГМС. Если вы находитесь за границей, то обратиться нужно в посольство или консульство Украины.

Заявление может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу.

Процедура абсолютно бесплатна, а внесение в паспорт сведений о продлении делается в день обращения.

Для продления срока действия загранпаспорта ребенку:

  • о 16 лет заявление подается его законным представителем
  • от 16 до 18 лет заявление подается лицом, на имя которого оформлен паспорт, или его законным представителем.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделатьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб

    Оккупанты продолжают мероприятия по эвакуации местных жителей из временно занятого…

    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:32
    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Оккупанты после ночи перерыва сегодня несколько часов подряд издевались над…

    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

    На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy,…

    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

    Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны…

    Последние новости

    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб
    Оккупанты вывезли из Херсона оборудование и персонал всех банков, — Генштаб

    Оккупанты продолжают мероприятия по эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск россияне вывезли оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине
    «Грады», тяжелая артиллерия и дроны-камикадзе: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Оккупанты после ночи перерыва сегодня несколько часов подряд издевались над населением Никопольского района, используя все виды оружия.

    Сегодня 08:32
    просмотров
    Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо
    Днепрянин Никита Тульских стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

    Об этом говорится в сообщении Днепровского городского совета.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра
    Нарушителя комендантского часа с наркотиками задержали в центре Днепра

    На улице Гоголя в Днепре правоохранители заметили водителя Subaru Legacy, нарушившего комендантский час. 

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей
    Идеально к завтраку: готовим горячий шоколад с апельсином и корицей

    Берите на заметку простой рецепт. Тем более, осень – это сезон горячего шоколада!

    Сегодня 07:00
    0
    просмотров
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет
    В Украине могут ввести целевую мобилизацию после 21 ноября: кто под нее подпадет

    Общая мобилизация в Украине продлится до 21 ноября. Ее должны продлить, однако вскоре начнется еще и "целевая мобилизация". Когда именно, точно неизвестно.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь
    Погода в Днепре во вторник, 25 октября: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб
    ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

    Вчера 22:00
    просмотров
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области
    «Мы продолжаем работать для Победы Украины», — Лукашук о ситуации в Днепропетровской области

    Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, 243 дня подходит к концу.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу
    Президента «Мотор Сичи» Богуслаева взяли под стражу

    По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх