Днепряне могут продлить загранпаспорт: как это сделать

Для этого необходимо лично подать заявление в территориальное подразделение ГМС. Если вы находитесь за границей, то обратиться нужно в посольство или консульство Украины.
Заявление может быть подано до истечения срока его действия, но не ранее чем за два месяца до даты истечения срока действия паспорта для выезда за границу.
Процедура абсолютно бесплатна, а внесение в паспорт сведений о продлении делается в день обращения.
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