У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці

Сьогодні вранці, 24 жовтня, перехожі виявили підозрілий предмет під вікнами будинку на вулиці Соборності. Виявилося, що це вибухонебезпечний боєприпас.
За попередньою інформацією, містяни знайшли ручну гранату РГД-5 із запалом.
Боєприпас вилучили для безпечного знищення на спеціальному полігоні.
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