У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці

В Металургійному районі Кривого Рогу перехожі виявили гранату під вікнами багатоповерхівки.

Сьогодні вранці, 24 жовтня, перехожі виявили підозрілий предмет під вікнами будинку на вулиці Соборності. Виявилося, що це вибухонебезпечний боєприпас.

За попередньою інформацією, містяни знайшли ручну гранату РГД-5 із запалом.

Боєприпас вилучили для безпечного знищення на спеціальному полігоні.

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