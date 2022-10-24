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У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці

Сьогодні 19:45
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В Металургійному районі Кривого Рогу перехожі виявили гранату під вікнами багатоповерхівки.

Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиці

Сьогодні вранці, 24 жовтня, перехожі виявили підозрілий предмет під вікнами будинку на вулиці Соборності. Виявилося, що це вибухонебезпечний боєприпас.

За попередньою інформацією, містяни знайшли ручну гранату РГД-5 із запалом. 

Боєприпас вилучили для безпечного знищення на спеціальному полігоні.

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Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли гранату під вікнами будинку: подробиціРусский

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