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Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенців

Сьогодні 07:15
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В українському додатку «Дія» тестують дві нові послуги для внутрішньо-переміщених осіб.

Новости Днепра про Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенців

    1. Люди зможуть змінити свою адресу, якщо переїхали на нове місце.
    2. Буде можливість повністю скасувати статус ВПО, якщо ви повернулися додому. 

      «Дії» можна буде змінити місце проживання внутрішньо переміщеним особам та скасувати свій статус. Зараз готуються до бета-тестування нових послуг.  

      За даними Мінсоцполітики, з 24 лютого 2022 року 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в «Дії». У додатку це можна зробити у кілька кліків. 

      Та вже незабаром для ВПО запрацюють ще дві нові послуги:

      1. Люди зможуть змінити свою адресу, якщо переїхали на нове місце.
      2. Буде можливість повністю скасувати статус ВПО, якщо ви повернулися додому. 

        В «Дії» можна буде змінити місце проживання внутрішньо переміщеним особам та скасувати свій статус. Зараз готуються до бета-тестування нових послуг.  

        За даними Мінсоцполітики, з 24 лютого 2022 року 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в «Дії». У додатку це можна зробити у кілька кліків. 

        Та вже незабаром для ВПО запрацюють ще дві нові послуги:

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Новости Днепра про Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенцівУкраїнська Новости Днепра про Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенцівРусский

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