Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенців

«Дії» можна буде змінити місце проживання внутрішньо переміщеним особам та скасувати свій статус. Зараз готуються до бета-тестування нових послуг.
За даними Мінсоцполітики, з 24 лютого 2022 року 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в «Дії». У додатку це можна зробити у кілька кліків.
Та вже незабаром для ВПО запрацюють ще дві нові послуги:
В «Дії» можна буде змінити місце проживання внутрішньо переміщеним особам та скасувати свій статус. Зараз готуються до бета-тестування нових послуг.
За даними Мінсоцполітики, з 24 лютого 2022 року 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в «Дії». У додатку це можна зробити у кілька кліків.
Та вже незабаром для ВПО запрацюють ще дві нові послуги:
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