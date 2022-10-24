Від сьогодні у «Дії» тестують дві нові послуги для переселенців

«Дії» можна буде змінити місце проживання внутрішньо переміщеним особам та скасувати свій статус. Зараз готуються до бета-тестування нових послуг.

За даними Мінсоцполітики, з 24 лютого 2022 року 1,4 млн українців подали заяву на отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в «Дії». У додатку це можна зробити у кілька кліків.

Та вже незабаром для ВПО запрацюють ще дві нові послуги: