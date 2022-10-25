В бою за Украину погиб 50-летний Защитник из Днепропетровской области

В понедельник, 24 октября, стало известно о том, что погиб Защитник Днепропетровской области Галиченко Олег Григорьевич. Мужчине было 50 лет. Он был жителем поселка Широкое.

«Безграничное горе из-за гибели украинских героев пленяет сердце каждого из жителей Криворожского района – от их имени выражаю искренние соболезнования и безграничную благодарность родителям, воспитавшим настоящего, мужественного и несгибаемого Героя. Вместе с семьей, близкими и родными Олега склоняем головы в глубоком огорчении. Война выбирает лучших, забирая их с собой… Но Герои не умирают, они навечно в нашей памяти и наших сердцах. Так что вечная память и вечная слава Герою», – сказал начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Олег не любил фотографироваться, поэтому мать выбрала фотографию, где Защитник юный, исполненный надежд и окрыленный надеждами.

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