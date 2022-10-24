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У Дніпрі на берег викинуло міну: подробиці

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі на берег викинуло мінометну міну. На місце викликали поліцію та ДСНС.

Новости Днепра про У Дніпрі на берег викинуло міну: подробиці

Сталося це після зниження рівня води у Дніпрі, яке спостерігають мешканці міста вже кілька днів. Сьогодні вода відійшла від берегової лінії на кілька метрів.

Швидше за все це пов’язано зі скиданням води на Каховському водосховищі, яке 22 жовтня оголосила окупаційна влада. У росЗМІ вони заявляли, що роблять це, щоб нібито мінімізувати збитки у разі підриву Каховської дамби, яку вони частково замінували.

Новости Днепра про У Дніпрі на берег викинуло міну: подробиці

Джерело: “Дніпро Оперативний

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