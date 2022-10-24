У Дніпрі на берег викинуло міну: подробиці

Сталося це після зниження рівня води у Дніпрі, яке спостерігають мешканці міста вже кілька днів. Сьогодні вода відійшла від берегової лінії на кілька метрів.
Швидше за все це пов’язано зі скиданням води на Каховському водосховищі, яке 22 жовтня оголосила окупаційна влада. У росЗМІ вони заявляли, що роблять це, щоб нібито мінімізувати збитки у разі підриву Каховської дамби, яку вони частково замінували.
Джерело: “Дніпро Оперативний“
Читайте також:
Автор:
За останні кілька місяців у Дніпрі суттєво подорожчало сало. Про…
Мешканці Дніпра зможуть побачити часткове сонячне затемнення 25 жовтня.
У Дніпрі знову зміни в роботі трамваю 19.
Раніше на території області знаходився один із найбільших комбінатів з…