У Дніпрі на берег викинуло міну: подробиці

У Дніпрі на берег викинуло мінометну міну. На місце викликали поліцію та ДСНС.

Сталося це після зниження рівня води у Дніпрі, яке спостерігають мешканці міста вже кілька днів. Сьогодні вода відійшла від берегової лінії на кілька метрів.

Швидше за все це пов’язано зі скиданням води на Каховському водосховищі, яке 22 жовтня оголосила окупаційна влада. У росЗМІ вони заявляли, що роблять це, щоб нібито мінімізувати збитки у разі підриву Каховської дамби, яку вони частково замінували.

Джерело: “Дніпро Оперативний“

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