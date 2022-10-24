Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре

23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что был обнаружен щенолк, который упал в глубокую яму в Соборном районе города.

Инцидент произошел на улице Высоковольтной. Четвероногий упал в 1,5-метровую яму. Прибыв на место происшествия, спасатели добрались до животного и подняли его на поверхность.

В настоящее время жизни и здоровью щенка ничего не угрожает.

На месте работали 6 спасателей с привлечением подразделения пожарно-спасательной техники Главного управления.

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