Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре

Инцидент произошел на улице Высоковольтной. Четвероногий упал в 1,5-метровую яму. Прибыв на место происшествия, спасатели добрались до животного и подняли его на поверхность.
В настоящее время жизни и здоровью щенка ничего не угрожает.
На месте работали 6 спасателей с привлечением подразделения пожарно-спасательной техники Главного управления.
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