В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили, что на улице Зоопарковой горит одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри жилой комнаты дома. Пламя мгновенно охватило жилые помещения дома и распространилось на крышу.

Возгорание локализовали в 05:00 и ликвидировали в 05:15. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель, бытовую технику на площади 34 кв. м., повредил деревянное перекрытие крыши жилого дома на площади 14 кв. м. Общая площадь пожара составила 48 кв. м.

К сожалению, пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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