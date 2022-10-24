Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

Сегодня 10:10
просмотров

В понедельник, 24 октября, в 03:48 на линию "101" сообщили, что на улице Зоопарковой горит одноэтажный жилой дом.

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник внутри жилой комнаты дома. Пламя мгновенно охватило жилые помещения дома и распространилось на крышу.

Возгорание локализовали в 05:00 и ликвидировали в 05:15. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель, бытовую технику на площади 34 кв. м., повредил деревянное перекрытие крыши жилого дома на площади 14 кв. м. Общая площадь пожара составила 48 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

К сожалению, пострадали 4 человека, в том числе 2-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семья

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семьяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Зоопарковой горел дом: пострадала семьяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

    Юные никопольские спортсменки Алина Щигарева и Оксана Бурова успешно выступили…

    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре

    23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том,…

    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

    23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой…

    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 октября…

    Последние новости

    Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября
    Какой радиационный фон в Днепре и области 24 октября

    Всё в норме!

    Сегодня 10:47
    0
    просмотров
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы
    Никопольские скалолазки Алина Щигарева и Оксана Бурова завоевали «золото» и «серебро» Кубка Европы

    Юные никопольские спортсменки Алина Щигарева и Оксана Бурова успешно выступили на престижных международных соревнованиях. Они завоевали золотую и серебряную медали соответственно.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре
    Упал в 1,5-метровую яму: щенка спасли в Днепре

    23 октября на линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что был обнаружен щенолк, который упал в глубокую яму в Соборном районе города.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус
    В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

    23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской и Донецкой областях.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    На Днепропетровщине ночь прошла без атак, — Резниченко
    На Днепропетровщине ночь прошла без атак, — Резниченко

    24 октября — 243-й день Украина противостоит полномасштабному вторжению россии. Сегодняшняя ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских обстрелов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев
    С сегодняшнего дня в «Дии» тестируют две новые услуги для переселенцев

    В українському додатку «Дія» тестують дві нові послуги для внутрішньо-переміщених осіб.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога
    Осталось трое детей: защищая Украину, погиб Роман Макуха из Кривого Рога

    16 жовтня, захищаючи свободу та незалежність своєї держави, у Харківській області загинув боєць з Кривого Рогу Роман Макуха.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в понедельник, 24 октября: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова
    Стабилизация энергетической системы: будут ли выключать свет снова

    В результате вражеских ударов по энергетической системе Украины, по всей стране работал график стабилизационных отключений света.

    Вчера 17:40
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх