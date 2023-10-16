На Монастырском острове в Днепре высадили сосновый мини-лес

В эти выходные днепровские айтишники вместе с коммунальщиками высадили миниатюрный сосновый лес на Монастырском острове, об этом говорится на Facebook-странице департамента парков и рекреаций.
30 сосен посадили вблизи памятника Шевченко. Молодые деревца теперь будут расти рядом с очень старыми соснами, нуждающимися в обновлении.
Весной на Монастырском острове уже высаживали 35 молодых сосен. 34 из них прижились и активно растут. Через несколько лет днепряне смогут наслаждаться прогулками среди высоких деревьев.
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