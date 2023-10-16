На Монастирському острові у Дніпрі висадили сосновий мініліс

Цими вихідними дніпровські айтівці разом з комунальниками висадили мініатюрний сосновий ліс на Монастирському острові, про це йдеться на Facebook-сторінці департаменту парків та рекреацій.
30 сосен посадили поблизу пам’ятника Шевченку. Молоді деревця тепер ростимуть поруч із дуже старими соснами, які потребують оновлення.
Навесні на Монастирському острові вже висаджували 35 молодих сосен. 34 із них прижилися та активно ростуть. Через кількадесят років дніпряни зможуть насолоджуватися прогулянками серед високих дерев.
Читайте також:
Автор:
Частину садочків можуть відкрити вже до кінця жовтня.
Неподалік Дніпра є свої гори та скелі. Найбільша з них…
На Дніпропетровщині чоловіки упродовж місяця обкрадали фермерів.
У Дніпрі рятували чоловіка, який отруївся токсичним фреоном.