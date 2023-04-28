На Луганщині загинув сержант з Дніпропетровської області Олег Павелко

29 ноября Олег погиб. Ему было 36 лет.

Он участвовал в бою вблизи Червонопоповки Луганской области, что в районе Кременной.

У мужчины остались жена, родители и сестра.

Олег Павелко родился 5 января 1987 года в Каменском. В 2005 году окончил ПТУ №22, после чего начал службу в армии. Мужчина работал резчиком нефтегазового ассортимента на «Інтерпайп». 30 мая 2022 года встал на защиту родной страны.

К сожалению, защитника не стало в ноябре прошлого года. Прощание с ним состоится 29 апреля в 12:15 в Каменском по адресу: улица Металлургов, 70. панихида состоится в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ (улица Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:00 на кладбище по улице Романковской.

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