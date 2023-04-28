Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Сегодня 15:23
просмотров

Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

В результате атаки в городе погибли 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. Родители женщины сейчас в больнице. Они в тяжелом состоянии.

Эту трагедию прокомментировал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, погибшая Ольга, чтобы уберечь ребенка, перебралась в родительский дом, думала, что в частном секторе безопаснее.

Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала – в частном секторе безопаснее. Надеялась – здесь она убережет от русских палачей своего двухлетнего ребенка. Но… Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице, – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

И добавил, что на параллельной улице приходит в себя от ночного кошмара еще одна семья.

Александра и Наталию в половине пятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла, сообщала об опасности. Мужчина и женщина в шоке, но целы. Осколки вражеского железа застряли в стене дома, – рассказал начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Он напомнил, что в области действует программа, предусматривающая финансовую помощь семьям погибших гражданских.

Вновь на небесах стало больше ангелов. Снова искалечены судьбы. Не в наших силах вернуть к жизни людей. Впрочем, родных и близких без поддержки не оставим. В области действует программа. Ею предусмотрена финансовая помощь семьям погибших гражданских. Ее получили уже 98 жителей региона. Размер выплаты – 300 тыс. грн. А рашистским убийцам нет прощения, – написал Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара. 

Читайте также:

Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедииУкраїнська Новости Днепра про Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:22
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

    Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт»…

    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 13:27
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

    Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.

    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье
    Новости Днепра
    Сегодня 13:05
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье

    Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.

    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом
    Новости Днепра
    Сегодня 13:03
    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом

    Городской голова рассказал, в каком сейчас состоянии пострадавшие во время…

    Последние новости

    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

    Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт» для лодок жителей района Каменья, а на месте стоящего теперь напротив ЖК Амстердам – крутая гора с узкой дорогой и оборудованным спуском к воде.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ
    «Разрушили семью нашей городской школьной учительницы»: мэр Днепра о утренней атаке и «точных ударах» РФ

    Городской голова прокомментировал утреннюю атаку РФ.

    Сегодня 13:27
    0
    просмотров
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье
    Ракетный удар по Днепру: сестра погибшей рассказала о трагедии в своей семье

    Сегодня ранним утром россияне атаковали Днепр ракетами.

    Сегодня 13:05
    1
    просмотров
    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом
    Ракетная атака по Днепру: в каком состоянии раненные в результате попадания в частный дом

    Городской голова рассказал, в каком сейчас состоянии пострадавшие во время утренней атаки.

    Сегодня 13:03
    просмотров
    Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной
    Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: возле парка дешевле, чем на набережной

    По данным портала продажи и покупки недвижимости, средняя цена за квадратный метр в Днепре составляет 37,8 тыс грн. Речь идет о метрах в квартирах.

    Сегодня 12:55
    просмотров
    В Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара
    В Днепре из-под завалов ангара спасли 52-летнюю женщину: в ГСЧС показали видео с места удара

    В Днепре из-под завалов вытащили живую 52-летнюю женщину.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Криворожец «отсудил» у РФ 25 миллионов гривен: что известно
    Криворожец «отсудил» у РФ 25 миллионов гривен: что известно

    Житель Кривого Рога пытался отсудить у страны-агрессорки почти 2 миллиона долларов.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина
    В Днепре у жителей одного из жилмассивов плохое давление воды: причина

    Важная информация!

    Сегодня 10:59
    0
    просмотров
    В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции
    В Днепре из-за взрыва гранаты погиб мужчина: комментарий полиции

    На улице Богданова на территории частного дома взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

    Сегодня 10:21
    0
    просмотров
    Ракетные удары по Днепру 28 апреля: ГСЧС рассказала о последствиях атаки
    Ракетные удары по Днепру 28 апреля: ГСЧС рассказала о последствиях атаки

    В пятницу, 28 апреля, Днепр атаковали ракетами.

    Сегодня 10:14
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх