Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

В результате атаки в городе погибли 31-летняя женщина и ее 2-летняя дочь. Родители женщины сейчас в больнице. Они в тяжелом состоянии.

Эту трагедию прокомментировал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, погибшая Ольга, чтобы уберечь ребенка, перебралась в родительский дом, думала, что в частном секторе безопаснее.

Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала – в частном секторе безопаснее. Надеялась – здесь она убережет от русских палачей своего двухлетнего ребенка. Но… Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице, – написал Сергей Лысак.

И добавил, что на параллельной улице приходит в себя от ночного кошмара еще одна семья.

Александра и Наталию в половине пятого разбудила их Бася. На ночь овчарку запустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла, сообщала об опасности. Мужчина и женщина в шоке, но целы. Осколки вражеского железа застряли в стене дома, – рассказал начальник Днепропетровской ОВА.

Он напомнил, что в области действует программа, предусматривающая финансовую помощь семьям погибших гражданских.

Вновь на небесах стало больше ангелов. Снова искалечены судьбы. Не в наших силах вернуть к жизни людей. Впрочем, родных и близких без поддержки не оставим. В области действует программа. Ею предусмотрена финансовая помощь семьям погибших гражданских. Ее получили уже 98 жителей региона. Размер выплаты – 300 тыс. грн. А рашистским убийцам нет прощения, – написал Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара.

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