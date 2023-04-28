Град и шквалы: в Днепре и области резко ухудшится погода

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по метеорологии.
В ближайшие сутки в Днепре и области может резко ухудшиться погода.
28 апреля днем в Днепропетровской области ожидается гроза, в отдельных районах град, а в восточной части области значительные дожди.
Уровень опасности I (желтый).
Напомним, ранее мы писали о циклоне UDO, который принес заморозки в западные регионы Украины.
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