Град и шквалы: в Днепре и области резко ухудшится погода

В Днепре предупредили об опасных метеоявлениях.

Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по метеорологии.

В ближайшие сутки в Днепре и области может резко ухудшиться погода.

28 апреля днем в Днепропетровской области ожидается гроза, в отдельных районах град, а в восточной части области значительные дожди.

Уровень опасности I (желтый).

Напомним, ранее мы писали о циклоне UDO, который принес заморозки в западные регионы Украины.

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