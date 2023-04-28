В обе стороны: в Днепре на Сичеславской Набережной собралась километровая пробка

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Усложнение дорожного движения по улице Сичеславская Набережная в обе стороны в связи с ДТП. В Ситуационном центре рекомендуют искать другой путь.
Предварительно известно, что ДТП произошло между двумя легковыми автомобилями. Рядом с местом аварии стоит заблокированный троллейбус. Есть пострадавшие, но в каком они состоянии – не уточняется. На место вызвали патрульную полицию и медиков.
Напомним, ранее мы сообщали о ДТП в Каменском в результате которого пострадала 5-летняя девочка. Ребенок вместе с мамой переходил дорогу на «зебре», когда ее сбил водитель, проигнорировавший красный свет. Пострадавшая сейчас в реанимации одной из больниц Днепра. У нее сильные ушибы и переломы.
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