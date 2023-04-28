На Луганщині загинув сержант з Дніпропетровської області Олег Павелко

Він брав участь в бою поблизу Червонопопівки Луганської області, що в районі Кремінної.
У чоловіка залишилися дружина, батьки та сестра.
Олег Павелко народився 5 січня 1987 року в Кам’янському. В 2005 році закінчив ПТУ №22, після чого розпочав службу в армії. 30 травня 2022 року встав на захист рідної країни.
На жаль, Захисника не стало в листопаді минулого року.
Прощання з ним відбудеться 29 квітня о 12:15 в Кам’янському за адресою: вулиця Металургів, 70. Панахида відбудеться в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 14:00 на кладовищі по вулиці Романківській.
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