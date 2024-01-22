На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

ГСЧС уничтожили упавшую и не разорвавшуюся боевую часть ракеты Х-59.
Как сообщили в ГСЧС, в Днепровском районе, на территории местного кладбища была обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты Х-59.
Ракета упала на одну из могил и повредила забор.
Пиротехники ГСЧС изъяли и транспортировали боевую часть ракеты в специально подготовленное место.
Ржавое железо уничтожили соблюдая правила.
Зауважимо, що сьогодні 22 січня, мешканці Дніпра повідомляли, що нібито чули звук вибуху. Ймовірно, ось чому.
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