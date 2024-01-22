На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

Ракета упала на одну из могил и повредила забор.

Как сообщили в ГСЧС, в Днепровском районе, на территории местного кладбища была обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты Х-59.

История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО) С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится… 5 просмотров