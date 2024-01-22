На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

ДСНС знищили бойову частину ракети Х-59, яка впала і не розірвалася.
Як повідомили в ДСНС, у Дніпровському районі, на території місцевого кладовища було виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59.
Ракета впала на одну із могил та пошкодила огорожу.
Піротехніки ДСНС вилучили і транспортували бойову частину ракети до спеціально підготовленого місця.
Іржаве залізяччя знищили дотримуючись правил.
Зауважимо, що сьогодні 22 січня, мешканці Дніпра повідомляли, що нібито чули звук вибуху. Ймовірно, ось чому.
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