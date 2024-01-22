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На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

Сьогодні 17:48
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У Дніпровському районі знищили бойову частину ракети, яка впала на могилу.

Новости Днепра про На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

ДСНС знищили бойову частину ракети Х-59, яка впала і не розірвалася.

Як повідомили в ДСНС, у Дніпровському районі, на території місцевого кладовища було виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59. 

Ракета впала на одну із могил та пошкодила огорожу.

Піротехніки ДСНС вилучили і транспортували бойову частину ракети до спеціально підготовленого місця.

Іржаве залізяччя знищили дотримуючись правил. 

Новости Днепра про На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

Зауважимо, що сьогодні 22 січня, мешканці Дніпра повідомляли, що нібито чули звук вибуху. Ймовірно, ось чому.

Новости Днепра про На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

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Новости Днепра про На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)Українська

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