На кладовище неподалік Дніпра впала бойова частина ракети (ВІДЕО)

У Дніпровському районі знищили бойову частину ракети, яка впала на могилу.

ДСНС знищили бойову частину ракети Х-59, яка впала і не розірвалася.

Як повідомили в ДСНС, у Дніпровському районі, на території місцевого кладовища було виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59.

Ракета впала на одну із могил та пошкодила огорожу.

Піротехніки ДСНС вилучили і транспортували бойову частину ракети до спеціально підготовленого місця.

Іржаве залізяччя знищили дотримуючись правил.

Зауважимо, що сьогодні 22 січня, мешканці Дніпра повідомляли, що нібито чули звук вибуху. Ймовірно, ось чому.

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