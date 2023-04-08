На фасаде родной школы: в Днепре установили мемориальную доску в честь Дениса «Шкипера» Котенко (ФОТО)

Денис Котенко с позывным «Шкипер» — ветеран российско-украинской войны. Участвовал в боях в зоне АТО. В частности, в операции по освобождению Широкино, что в Донецкой области. Был активистом, возглавлял «Национальный корпус» в Днепре. После 24 февраля без раздумий снова взял в руки оружие и стал на защиту родной страны от российских захватчиков в рядах ВСУ.
24 марта 2022-го он погиб в бою с оккупантами во время освобождения села Лукьяновка Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Дениса орденом «За Мужество». Герой был похоронен в Днепре 31 марта прошлого года.
На открытии мемориальной доски присутствовали родители, друзья и учителя Дениса Котенко. Об этом пишет Telegram-канал Департамента гуманитарной политики Днепра.
«Инициатива родителей. И с мамой мы общаемся, в очень теплых отношениях. Довольно часто видимся и общаемся, и поддерживаем друг друга. И также по случаю годовщины гибели встретились на кладбище, у могилы Дениса», — поделилась Тетьяна Волкова, учительница украинского языка Дениса.
А министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, которая сотрудничала с Денисом, добавила: «Он стал ангелом-хранителем всей Украины и ангелом-хранителем Министерства по делам ветеранов. Это было его последнее место работы, с которого он ушел в свой родной полк «Азов», к которому присоединился, будучи еще юным парнем, когда участвовал в антитеррористической операции объединенных сил».
«Шкипер» не раз приходил в родную школу после возвращения из зоны АТО. Он проводил детям уроки патриотического воспитания, рассказывая о собственном опыте на войне.
У погибшего героя остались маленький сын, жена и родители.
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