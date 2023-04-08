На фасаді рідної школи: у Дніпрі встановили меморіальну дошку на честь Дениса “Шкіпера” Котенка (ФОТО)

У п'ятницю, 7 квітня, на фасаді середньої загальноосвітньої школи №73 Дніпра встановили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого на війні героя Дениса Котенка з позивним "Шкіпер". Дніпрянин, який пішов із життя у 25 років, захищаючи рідну країну, навчався в цьому закладі.

Денис Котенко з позивним «Шкіпер» — ветеран російсько-української війни. Брав участь у боях в зоні АТО. Зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. Був активістом, очолював «Національний корпус» у Дніпрі. Після 24 лютого без роздумів знову взяв до рук зброю та став на захист рідної країни від російських загарбників в лавах ЗСУ.

24 березня 2022-го він загинув у бою з окупантами під час визволення села Лук’янівка Київської області. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородов Дениса орденом “За Мужність”. Герой був похований у Дніпрі 31 березня минулого року.

На відкритті меморіальної дошки були присутні батьки, друзі та вчителі Дениса Котенка. Про це пише Telegram-канал Департаменту гуманітарної політики Дніпра.

“Ініціатива батьків. І з мамою ми спілкуємося, в дуже теплих стосунках. Доволі часто бачимося і спілкуємося, і підтримуємо одна одну. І також з нагоди річниці загибелі зустрілися на цвинтарі, біля могили Дениса”, – поділилася Тетьяна Волкова, вчителька української мови Дениса.

А міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка співпрацювала з Денисом, додала: “Він став янголом-охоронцем всієї України і янголом-охоронцем Міністерства у справах ветеранів. Це було його останнє місце роботи, з якого він пішов у свій рідний полк «Азов», до якого долучився, будучи ще юним хлопцем, коли брав участь в антитерористичній операції об’єднаних сил”.

“Шкіпер” не раз приходив до рідної школи після повернення з зони АТО. Він проводив дітям уроки патріотичного виховання, розповідаючи про власний досвід на війні.

У загиблого героя залишилися маленький син, дружина та батьки.

Читайте також:

Українська

Автор: