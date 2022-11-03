На дорогах Днепра заметили разбитый автомобиль, который побывал под обстрелами (ВИДЕО)

Сегодня 3 ноября на дорогах Днепра местные жители заметили разбитый автомобиль. У машины смятая крыша, разбиты окна, которые склеены скотчем. Интересно, что, несмотря на все это, транспорт все еще способен передвигаться по городу.
Неизвестно, что произошло с автомобилем, но у машины номера, зарегистрированные во временно оккупированной Луганской области, поэтому, скорее всего, транспорт пережил артиллерийские обстрелы.
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