Ужасная вонь: в Днепре на Тополе неизвестные жгли мусор вместе с баками

В Днепре на жилых массивах Тополь-2 и Тополь-3 ночью неизвестные жгли мусор вместе с баками.
Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
Автор видео отмечает, что из-за этого на массивах стоит ужасная вонь.
Если вы видите подобное, звоните в полицию!
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