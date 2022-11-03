Ужасная вонь: в Днепре на Тополе неизвестные жгли мусор вместе с баками

Если вы видите подобное, звоните в полицию!

Автор видео отмечает, что из-за этого на массивах стоит ужасная вонь.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

В Днепре на жилых массивах Тополь-2 и Тополь-3 ночью неизвестные жгли мусор вместе с баками.

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