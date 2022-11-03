На дорогах Дніпра помітили розтрощене авто, яке побувало під обстрілами (ВІДЕО)

Сьогодні 3 листопада, на дорогах Дніпра місцеві мешканці помітили потрощений автомобіль. У машини зім’ятий дах, побиті вікна, які склеяні скотчем. Цікаво, що незважаючи на це, транспорт все ще здатний пересуватися містом.
Достеменно невідомо, що сталося з автомобілем, але у машини номера, які зареєстровані в тимчасово окупованій Луганщині, тому скоріш за все транспорт пережив артилерійські обстріли.
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