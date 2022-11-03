Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На дорогах Дніпра помітили розтрощене авто, яке побувало під обстрілами (ВІДЕО)

На дорогах Дніпра помітили розтрощене авто, яке побувало під обстрілами (ВІДЕО)

Сьогодні 14:20
просмотров

У Дніпрі помітили понівечене авто, яке побувало під обстрілами.

Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили розтрощене авто, яке побувало під обстрілами (ВІДЕО)

Сьогодні 3 листопада, на дорогах Дніпра місцеві мешканці помітили потрощений автомобіль. У машини зім’ятий дах, побиті вікна, які склеяні скотчем. Цікаво, що незважаючи на це, транспорт все ще здатний пересуватися містом.

Достеменно невідомо, що сталося з автомобілем, але у машини номера, які зареєстровані в тимчасово окупованій Луганщині, тому скоріш за все транспорт пережив артилерійські обстріли.

Читайте також:

Новости Днепра про На дорогах Дніпра помітили розтрощене авто, яке побувало під обстрілами (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Опариші їли заживо: у Дніпрі допомоги потребує цуценя, яке схоже на живий скелет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:28
    Опариші їли заживо: у Дніпрі допомоги потребує цуценя, яке схоже на живий скелет

    У Дніпрі рятують маленьке цуценя, яке їли заживо опариші.

    У Кривому Розі пожежа в квартирі забрала життя чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Кривому Розі пожежа в квартирі забрала життя чоловіка

    Житель Кривого Рогу загинув під час пожежі, що охопила квартиру…

    На Дніпропетровщині чоловік вкрав півкілометра кабелю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Дніпропетровщині чоловік вкрав півкілометра кабелю

    У Покрові чоловік украв 500 метрів телефонного кабелю.

    У Сватовому окупанти розмістили біля шкіл техніку, використовуючи дітей як “щит”, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Сватовому окупанти розмістили біля шкіл техніку, використовуючи дітей як “щит”, – Генштаб

    У Луганській області окупанти продовжують використовувати людей як "живий щит".…

    Наверх