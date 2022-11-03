Массовые атаки на три района Днепропетровщины: ГСЧС рассказали о последствиях

По словам спасателей областного ГСЧС, ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровщину. Била по инфраструктуре, предприятиям и жилью людей. Есть серьезные разрушения, но жертв у населения нет.
В Кривом Роге в результате попадания Шахида есть разрушение на объекте энергетической и водной инфраструктуры. Там работают все необходимые службы. Несколько районов города временно без света.
В Павлограде попали по промышленному предприятию, восстановительные работы сейчас продолжаются. Повреждения получили дачные дома вблизи предприятия.
Под ударом Градов и ствольной артиллерии снова оказалась Никопольщина.
В самом Никополе в результате обстрела произошел пожар на автозаправке. К ликвидации последствий были привлечены 14 спасателей и 1 единица пожарной техники. Площадь пожара составила 100 кв.
Также обстрелами были повреждены и несколько частных домов, многоэтажка, колледж, производство мебели и промышленное предприятие. В настоящее время спасатели продолжают обследовать территорию.
В Марганецкой общине после обстрелов оборваны линии электропередач. Без света осталось более 1 тыс. семей. Ремонтные бригады уже работают над возобновлением коммуникаций.
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