На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми

Первая произошла в г. Каменское вечером 5 января.
Там горела квартира в трехэтажном здании Южного района города.
Выехав на место, пожарные приступили к тушению, а также вынесли из квартиры мужчину, который получил отравление продуктами горения и получил ожоги. Пострадавший 1954 год рождения был передан медикам.
Следующее событие произошло утром 6 января в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе.
Горел одноэтажный жилой дом. Огнем полностью была охвачена крыша, также горение происходило внутри. В целом уничтожена крыша дома на площади 50 кв. м.
Там пострадавших не было. Пожарные более 2 часов боролись с возгоранием.
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