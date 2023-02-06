На Днепропетровщине произошло два пожара: что с людьми

На утро 6 января пожарные сообщили о 2 чрезвычайных ситуациях на Днепропетровщине.

Первая произошла в г. Каменское вечером 5 января.

Там горела квартира в трехэтажном здании Южного района города.

Выехав на место, пожарные приступили к тушению, а также вынесли из квартиры мужчину, который получил отравление продуктами горения и получил ожоги. Пострадавший 1954 год рождения был передан медикам.

Следующее событие произошло утром 6 января в Днепре в Амур-Нижнеднепровском районе.



Горел одноэтажный жилой дом. Огнем полностью была охвачена крыша, также горение происходило внутри. В целом уничтожена крыша дома на площади 50 кв. м.



Там пострадавших не было. Пожарные более 2 часов боролись с возгоранием.

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