На Дніпропетровщині сталося дві пожежі: що з людьми

Перша сталася у м. Кам’янське увечорі 5 січня.
Там горіла квартира у триповерховому будинку Південного району міста.
Виїхавши на місце, пожежні приступили до гасіння, а також винесли з квартири чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння та зазнав опіків. Постраждалого 1954 року народження передали медикам.
Наступна подія сталася ранком 6 січня у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі.
Горів одноповерховий житловий будинок. Вогнем повністю був охоплений дах, також горіння відбувалося всередині. Загалом знищено дах будинку на площі 50 кв. м.
Там постраждалих не було. Пожежні понад 2 години боролися із займанням.
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