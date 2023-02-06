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На Дніпропетровщині сталося дві пожежі: що з людьми

Сьогодні 09:30
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На ранок 6 січня вогнеборці повідомили про 2 надзвичайних ситуації на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталося дві пожежі: що з людьми

Перша сталася у м. Кам’янське увечорі 5 січня.

Там горіла квартира у триповерховому будинку Південного району міста.

Виїхавши на місце, пожежні приступили до гасіння, а також винесли з квартири чоловіка, який отримав отруєння продуктами горіння та зазнав опіків. Постраждалого 1954 року народження передали медикам.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталося дві пожежі: що з людьми

Наступна подія сталася ранком 6 січня у Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі.

Горів одноповерховий житловий будинок. Вогнем повністю був охоплений дах, також горіння відбувалося всередині. Загалом знищено дах будинку на площі 50 кв. м.

Там постраждалих не було. Пожежні понад 2 години боролися із займанням.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сталося дві пожежі: що з людьми

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