У Дніпрі сьогодні працюватимуть 37 тролейбусів та 50 трамваїв: маршрути

Робота громадського транспорту 6 лютого буде організавана наступним чином:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Читайте також:
Автор:
Колектив «АрселорМіттал Кривий Ріг» втратив двох захисників України, мобілізованих з…
Програма стартувала в обласних центрах та великих містах України, куди…
Сьогодні ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу відставку міністра оборони…
Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі на вулиці Херсонській невідомі пограбували…