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У Дніпрі сьогодні працюватимуть 37 тролейбусів та 50 трамваїв: маршрути

Сьогодні 08:00
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6 лютого 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні працюватимуть 37 тролейбусів та 50 трамваїв: маршрути

Робота громадського транспорту 6 лютого буде організавана наступним чином:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всього 37 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всього 50 трамвайних вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні працюватимуть 37 тролейбусів та 50 трамваїв: маршрутиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні працюватимуть 37 тролейбусів та 50 трамваїв: маршрутиРусский

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