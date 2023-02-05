Залишилися двоє дітей: у бою за Україну загинув 53-річний Герой із Дніпропетровської області

Вічна слава!

30 січня у боях з окупантами на Сіверському напрямку загинув сержанта ЗСУ із Дніпропетровської області Олександр Шемет. Чоловіку було 53 роки.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.

Олександр приєднався до лав ЗСУ у вересні по мобілізації. Проходив службу на посаді стрільця-санітара мотопіхотного відділення однієї з військових частин.

У Героя залишилися двоє дітей, мати, сестра та брати.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна! Світла пам’ять!

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