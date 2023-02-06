Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Сегодня 07:15
просмотров

Коллектив «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял двух защитников Украины, мобилизованных с этого предприятия.

Новости Днепра про «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Защитнику Егору Ляху навсегда останется 24 года. «АрселорМиттал Кривой Рог» стал первым и единственным местом работы молодого защитника – помощника машиниста тепловоза управления железнодорожного транспорта горного департамента Егора Ляха.
Наш коллега погиб, защищая Украину от оккупантов, 25 января вблизи города Бахмут», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Егор был единственным сыном в семье. Его родители также работали на «АрселорМиттал Кривой Рог». Сейчас отец героя сейчас тоже в рядах ВСУ.

Новости Днепра про «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Двумя днями позже, 27 января, погиб Александр Перов вблизи населенного пункта Дружба Донецкой области.
 
Он служил солдатом инженерно-саперного отделения. На «АрселорМиттал Кривой Рог» много лет работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе №2, был занят в технологическом процессе металлургического производства.
 

 Трудно и горько поверить, что такие люди как Александр нас покидают. К сожалению, это не единственная потеря в нашем цеху. Но дело коллег, погибших за свободу Украины, память о них продолжает жить в наших сердцах и наших делах. Я уверен, что после Победы Украины в этой страшной войне дело Александра продолжит его брат Сергей, тоже работник нашего цеха и который сейчас тоже воюет за свободу страны», — сказал Валерий Руденко.

Новости Днепра про «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Читайте также:

Новости Днепра про «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчанУкраїнська Новости Днепра про «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчанРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки
    Новости Днепра
    Вчера 20:00
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки

    Запрет продлится полтора месяца.

    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова
    Новости Днепра
    Вчера 18:58
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

    Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны…

    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного
    Новости Днепра
    Вчера 18:24
    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного

    Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили…

    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев
    Новости Днепра
    Вчера 17:52
    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев

    Жизнь продолжается.

    Последние новости

    Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС
    Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС

    Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки

    Запрет продлится полтора месяца.

    Вчера 20:00
    1
    просмотров
    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области
    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

    Вечная слава!

    Вчера 19:37
    0
    просмотров
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

    Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

    Вчера 18:58
    0
    просмотров
    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного
    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного

    Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили машину.

    Вчера 18:24
    0
    просмотров
    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев
    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев

    Жизнь продолжается.

    Вчера 17:52
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану
    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану

    В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.

    Вчера 17:21
    0
    просмотров
    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota
    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota

    Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.

    Вчера 16:37
    0
    просмотров
    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров
    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров

    Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.

    Вчера 15:53
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх