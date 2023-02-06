«АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Коллектив «АрселорМиттал Кривой Рог» потерял двух защитников Украины, мобилизованных с этого предприятия.

Защитнику Егору Ляху навсегда останется 24 года. «АрселорМиттал Кривой Рог» стал первым и единственным местом работы молодого защитника – помощника машиниста тепловоза управления железнодорожного транспорта горного департамента Егора Ляха.

Наш коллега погиб, защищая Украину от оккупантов, 25 января вблизи города Бахмут», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Егор был единственным сыном в семье. Его родители также работали на «АрселорМиттал Кривой Рог». Сейчас отец героя сейчас тоже в рядах ВСУ.

Двумя днями позже, 27 января, погиб Александр Перов вблизи населенного пункта Дружба Донецкой области.

Он служил солдатом инженерно-саперного отделения. На «АрселорМиттал Кривой Рог» много лет работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе №2, был занят в технологическом процессе металлургического производства.

Трудно и горько поверить, что такие люди как Александр нас покидают. К сожалению, это не единственная потеря в нашем цеху. Но дело коллег, погибших за свободу Украины, память о них продолжает жить в наших сердцах и наших делах. Я уверен, что после Победы Украины в этой страшной войне дело Александра продолжит его брат Сергей, тоже работник нашего цеха и который сейчас тоже воюет за свободу страны», — сказал Валерий Руденко.

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