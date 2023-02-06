«АрселорМиттал Кривой Рог» потерял на войне двух заводчан

Защитнику Егору Ляху навсегда останется 24 года. «АрселорМиттал Кривой Рог» стал первым и единственным местом работы молодого защитника – помощника машиниста тепловоза управления железнодорожного транспорта горного департамента Егора Ляха.
Наш коллега погиб, защищая Украину от оккупантов, 25 января вблизи города Бахмут», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Егор был единственным сыном в семье. Его родители также работали на «АрселорМиттал Кривой Рог». Сейчас отец героя сейчас тоже в рядах ВСУ.
Трудно и горько поверить, что такие люди как Александр нас покидают. К сожалению, это не единственная потеря в нашем цеху. Но дело коллег, погибших за свободу Украины, память о них продолжает жить в наших сердцах и наших делах. Я уверен, что после Победы Украины в этой страшной войне дело Александра продолжит его брат Сергей, тоже работник нашего цеха и который сейчас тоже воюет за свободу страны», — сказал Валерий Руденко.
Читайте также:
Автор:
Запрет продлится полтора месяца.
Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны…
Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили…
Жизнь продолжается.
Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.
Зонт сегодня можно оставлять дома!
Запрет продлится полтора месяца.
Вечная слава!
Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.
Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили машину.
Жизнь продолжается.
В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.
Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.
Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!